Brauereiverkauf stockt Diebels und Hasseröder fehlt ein Konzept

Das hatte sich auch Daniel Deistler gedacht. Der nahezu unbekannte Finanzinvestor aus dem Taunus hatte sich zum Jahresbeginn sogar schon als neuer Eigentümer der beiden Brauereien in Issum und Wernigerode vorgestellt und dabei das Blaue vom Himmel versprochen. In einer Belegschaftsversammlung bei Hasseröder gab Deistler einen ersten Ausblick auf dass, was die Mitarbeiter in der Brauerei, im Vertrieb und Eventbereich erwartet: Übernahme aller Beschäftigten und deren Verträge, Investitionen in die Standorte Wernigerode und Issum. Bei Hasseröder sind etwa 260 Mitarbeiter, bei Diebels 200 Menschen beschäftigt. Schaffen wollte Deistler zwischen 50 und 70 neue Arbeitsplätze. Kräftig investiert werden sollte in erster Linie in neue, moderne Strukturen. Ins Detail ging Deistler nicht. „Es ist absolutes Stillschweigen vereinbart, so lange der Transfer mit AB InBev nicht abgeschlossen ist“, zitierte ihn die Lokalpresse. Dieser „sehr umfangreiche und komplexe Prozess“, den die Deutsche Bank in London führt, soll im ersten Halbjahr beendet sein. Fakt sei, so Deistler damals weiter, „Doppelstrukturen wird es nicht geben“. Zwischen dem Premium-Pils Hasseröder und der Altbiermarke Diebels sollten Synergien entstehen.