Braukonzern: Anheuser-Busch Inbev profitiert von Brasilien-Boom

Insgesamt kamen AB InBev aber Einsparungen nach der Übernahme des Rivalen SAB Miller zugute, so dass der Betriebsgewinn (Ebitda) im vierten Quartal um 21 Prozent auf 6,19 Milliarden Dollar stieg. Auch für 2018 stellt der Heineken- und Carlsberg-Rivale einen kräftigen Gewinnanstieg in Aussicht. In Deutschland ist AB InBev unter anderem mit den Marken Beck's, Franziskaner und Löwenbräu vertreten.