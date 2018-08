Breitband: Bahn will sich an Ausbau von schnellem Internet beteiligen

BerlinDie Deutsche Bahn will sich mit ihrem eigenen Glasfasernetz am Ausbau des schnellen Internets in Deutschland beteiligen. „Wir haben an unseren 33.000 Kilometern Streckennetz bisher 18.500 Kilometer mit Glasfaser ausgerüstet. Diese Glasfasern sind nicht vollständig von der Bahn ausgelastet“, sagte der Vorstandschef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, der Funke Mediengruppe.