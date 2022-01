Brexit-Kontrollen Handelsexperte befürchtet Abkehr europäischer Firmen vom britischen Markt

Seit Jahresbeginn werden auch die bisher durchgewunkenen Produkte aus der EU an der britischen Grenze stärker kontrolliert. In der ersten Woche des Jahres wurden nach Angaben des Logistikverbands Road Haulage Association rund 30 Prozent der Lastwagen an der Grenze wegen fehlender Dokumente zurückgewiesen. Eine Woche später waren es noch zehn Prozent.