Britische Gewerkschaft: Uber unterzeichnet in Großbritannien Tarifabkommen für Fahrer

Das Fahrtunternehmen Uber hat der Vertretung von seinen Fahrern in einer der größten britischen Gewerkschaften zugestimmt. Es habe ein Tarifabkommen mit der Gewerkschaft GMB unterschrieben, teilte das Unternehmen mit Sitz in San Francisco am Mittwoch mit. Demnach würde die GMB die 70.000 Uber-Fahrer in Großbritannien vertreten. Die Fahrer müssen die Mitgliedschaft beantragen.