Britische Supermärkte: Größter Sainsbury's-Aktionär für Fusion mit Asda

Sainsbury's und Asda peilen die Marktführerschaft in Großbritannien an. Das Geschäft könnte nach Reuters-Informationen ein Volumen von bis zu 15 Milliarden Pfund (17 Milliarden Euro) haben. Sainsbury's ist die Nummer zwei auf der Insel, Asda - eine Tochter des US-Einzelhandelsriesen Walmart - die Nummer drei. Zusammen würden sie den britischen Branchenprimus Tesco vom Thron stoßen. Die etablierten Supermarktketten haben zuletzt Marktanteile an die deutschen Discounter Aldi und Lidl verloren und spüren auch die Expansion des Online-Händlers Amazon.