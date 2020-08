Britische Supermarktkette: Nachfrageschub in der Coronakrise: Tesco schafft 16.000 Stellen

Die größte britische Supermarktkette Tesco verkauft in der Coronakrise deutlich mehr Lebensmittel über ihre Online-Shops und will deshalb nun rund 16.000 zusätzliche Vollzeit-Stellen schaffen. Die neuen Mitarbeiter sollen in Lagern beschäftigt werden oder als Fahrer, um Lieferungen zu den Kunden zu bringen, teilte Tesco am Montag mit. Die meisten der Stellen könnten mit Mitarbeitern besetzt werden, die in der Coronakrise bereits als Aushilfen bei Tesco angefangen hätten.