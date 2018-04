Britische Supermarktkette Tesco: „Drastic Dave“ sagt Aldi und Lidl den Kampf an

All das zeigt Wirkung. In den zwölf Wochen bis Ende Februar verbuchten die beiden deutschen Discounter laut Kantar ein Umsatzplus von mehr als 13 Prozent. Und Aldi und Lidl wollen auf der Insel weiter kräftig expandieren. Aldi UK will bis 2022 mehr als 1000 neue Supermärkte eröffnen, 70 davon in diesem Jahr. Lidl hat sich vorgenommen, allein in diesem Jahr 50 neue Geschäfte auf der Insel zu eröffnen.