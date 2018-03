Britischer Billigflieger: Easyjet will Passagierzahlen in Berlin um 60 Prozent steigern

BerlinDer britische Billigflieger Easyjet will nach der Air Berlin-Pleite sein Engagement in der deutschen Hauptstadt deutlich ausweiten. Die Zahl der Passagiere soll 2018 um 60 Prozent auf 5,6 Millionen steigen, sagte der neue Konzernchef Johan Lundgren am Dienstag vor Journalisten in Berlin. „Heute ist ein Meilenstein in der Geschichte unserer Firma.“