British-Airways-Mutter: IAG will mit Billigtochter Level in Österreich expandieren

LondonNach dem Aus von Air Berlin drängt die British-Airways-Mutter IAG mit ihrem Billig-Ableger Level verstärkt in den europäischen Kurzstrecken-Markt. Die im vergangenen Jahr als Anbieter kostengünstiger Langstreckenflüge gegründete Tochter werde eine Sparte in Österreich aufbauen und ab Mitte Juli Routen zwischen Wien und anderen europäischen Zielen anbieten, teilte der britisch-spanische Luftfahrtkonzern am Donnerstag mit.