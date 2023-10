Buchhändler Hugendubel: „Die Preise für Bücher sind viel zu günstig“

Ihr Geschäft verändert sich also – weg vom bloßen nüchternen Verkauf von Büchern?

Maximilian Hugendubel: Dem Wort „nüchtern“ würde ich widersprechen, aber ja: Früher war der Buchhandel ein vergleichsweise einfacheres Geschäft. Wir hatten eine große Fläche mit vielen Büchern in einer Hochfrequenzlage in der Innenstadt und vielen kompetenten Mitarbeitern. Das war’s. Inzwischen ist immer mehr dazu gekommen: der Online-Verkauf, E-Books, eine immer größere Produktvielfalt. Dann kam das Café, wozu wir heute eher Gastronomie sagen. Wir haben sogar Alkoholausschanklizenzen erworben. Der Buchhandel wird immer komplexer. Und ganz am Ende müssen Sie das Ganze dann noch sympathisch an den Kunden vermarkten. Da wir nicht genau wissen, was funktioniert und was nicht, experimentieren wir eben.