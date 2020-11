Buchverkäufe Die 10 meistverkauften Politiker-Biographien

In einem Punkt hat Barack Obama die erfolgreichsten in Deutschland veröffentlichten Politiker-Biografien schon vor dem Erscheinen seines Buches an diesem Dienstag klar übertrumpft: mit einem Verkaufspreis von 42 Euro für den 1000-Seiten-Ziegel liegt der Vorgänger des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump mit Abstand an der Spitze der Preisliste.