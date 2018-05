Amazon, Ebay und Co: Gesetz gegen Umsatzsteuerbetrug im Online-Handel ab 2019

„Am 1. Januar 2019 wird das Gesetz dann in Kraft treten“, sagt Christine Lambrecht, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, gegenüber der WirtschaftsWoche. Für Amazon, Ebay und andere Plattformbetreiber heißt es dann: Hinterzieht einer der vielen tausend Händler, die sich auf ihren Marktplätzen tummeln, Steuern, dann müssen sie für den Schaden haften. Durch das neue Gesetz könnte das Steueraufkommen in Deutschland um rund eine Milliarde Euro steigen, heißt es in einer internen Schätzung des Bundesfinanzministeriums.