Der beklagte Brauer versteht den Begriff als „reine Qualitätsaussage“ mit langer Tradition. Was sagen Experten dazu?

Für Lebensmittelrechts-Expertin Jeannette Viniol, Anwältin bei der Kanzlei JBB in Berlin und Dozentin an der TU Dresden, ist es ein Grenzfall. Aus ihrer Sicht könnte der Begriff auch allgemeiner verstanden werden. Denn die „Weintor-Entscheidung“ habe ihn nur in Verbindung mit dem Hinweis auf den geringen Säuregehalt verboten. „Im aktuellen Fall wird darüber zu entscheiden sein, ob der Begriff „bekömmlich“ auch ohne eine solche Konkretisierung als gesundheitsbezogene Angabe im Sinne der Verordnung zu verstehen ist oder ob es sich um eine Aussage zum „allgemeinen Wohlbefinden“ handelt, der der Verbraucher keine besonderen gesundheitsbezogenen Versprechungen zumisst.“