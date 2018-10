Bundesnetzagentur Porto-Erhöhung – Regulierer bremsen Post aus

Der Regulierer will die Auswirkungen der Umbauten in seine Entscheidung einfließen lassen. Die Post hatte eigentlich auf steigende Preise ab Januar gesetzt. Der Konzern hoffe nun, dass es noch vor dem Frühjahr 2019 eine Entscheidung zum Briefporto geben werde, sagte ein Sprecher. Die Anleger reagierten enttäuscht: Die Post-Aktie fiel am Mittwoch um bis zu 5,3 Prozent auf 27,04 Euro. Das ist der tiefste Stand seit zwei Jahren.