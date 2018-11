Burger-Ketten Hans im Glück und Peter Pane beenden jahrelangen Streit

Gestritten wurde bei dem Münchner Prozess unter anderem darüber, ob Peter Pane die Rechte von Hans im Glück am Baumdekor verletzt hatte. In der ersten Instanz hatte Junge verloren. Beide Ketten haben sich inzwischen weiter ausgebreitet: Junges Unternehmen Paniceus hat die Zahl seiner Filialen mittlerweile von 12 auf 27 mehr als verdoppelt und ist mit einem ersten Lokal in Wien nach Österreich vorgestoßen.