Cannabis-Legalisierung Die großen Hoffnungen haben sich längst in Rauch aufgelöst

Die großen Hoffnungen, die sich einst mit der Legalisierung verbunden haben, haben sich bereits in Rauch aufgelöst. Die Dealer, etwa im Görlitzer Park in Berlin oder am Ebertplatz in Köln, beeindruckt der geplante Gesetzentwurf nicht. Um den allgemeinen Bedarf zu decken, dürften Eigenanbau und Cannabis-Clubs ohnehin nicht ausreichen. Der Schwarzmarkt wird so nicht zurückgedrängt, sondern höchstens ein bisschen kleiner. Immerhin dürfte der streng kontrollierte Stoff aus dem Cannabis-Club besser sein als die gepanschte Ware vom Dealer.



Lesen Sie auch: „Es ist nicht das, was uns von Anfang an versprochen wurde“



Auch die Idee, Polizei und Justiz von Strafverfolgung zu entlasten, funktioniert nicht. Die Dealer sind ja nach wie vor da. Und die Arbeit dürfte künftig sogar noch zunehmen. Bald müssten die Ordnungshüter dann kontrollieren, ob nicht doch ein Club-Mitglied den Stoff unter der Hand weiterverkauft.