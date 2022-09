Cannabis online Rezept auch ohne Arztbesuch

Der Beachclub Yaam am Spree-Ufer in Berlin Friedrichshain erwacht am Nachmittag langsam zum Leben. Mehr als hundert Leute kommen um 16 Uhr zum ersten „Cannabis Social Club“. Später, als Can Ansay auf der Bühne seine Rede hält zur Eröffnung des ersten „legalen Cannabis Social Club“, hören immerhin noch gut 30 Menschen zu: „Die neue Regierung hatte die volle Legalisierung von Cannabis versprochen“, ruft Ansay ins Mikrofon, „aber in einem Jahr ist nichts passiert – und wir wollen nicht zehn Jahre darauf warten.“