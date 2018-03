Carrera, Simba und Co.: Toys-R-Us schockt die Spielwarenwelt – Schließung aller US-Filialen?

Das ist bitter für die Industrie, denn schon vergangenes Jahr stagnierten die Umsätze in den wichtigsten westlichen Ländern, auch in den USA. Toys-R-Us ist laut Sieber auch deshalb wichtig, weil die Kette in ihren riesigen Märkten Ware präsentiert, die kleinere Händler nicht im Sortiment haben. „Die inspirieren mit ihrem vielfältigen Angebot“, so der Unternehmer.