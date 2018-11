Carsten Spohr Lufthansa-Chef: Luftverkehr hat maximales Wachstum erreicht

„Wir brauchen ein rationaleres Herangehen an das Wachstum“, sagte Spohr am Dienstag auf der Branchenveranstaltung „CAPA World Aviation Outlook Summit“ in Berlin. Mit der doppelten Geschwindigkeit im Vergleich zur Wirtschaftsleistung sei das Maximum erreicht. Damit sei am Markt genug Platz für alle Anbieter – ob große Traditionskonzerne oder Billigfluglinien.