Carsten Spohr: Lufthansa-Chef will gemeinsame Lösung für Flugchaos

FrankfurtLufthansa-Chef Carsten Spohr will zusammen mit Airlines, Flughäfen, Politik und Behörden das Sommer-Chaos im Flugverkehr angehen. Die Branche lerne gerade, dass es ein gemeinsames Problem gebe – „und dieses Problem heißt Wachstum“, sagte Spohr am Montagabend bei einem Medienempfang in Frankfurt.