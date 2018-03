Casper, Emma, Bodyguard: Matratzen-Start-ups bekämpfen sich mit Dumpingpreisen und Anwälten

In 14 Ländern ist die erst 2015 gegründete Bettzeit GmbH jetzt online. In fünf Ländern arbeitet das Unternehmen auch mit stationären Partnern zusammen. So kann man Emma-Matratzen in Europa beispielsweise in Filialen von Matratzen Concorde und Galeria Kaufhof probeliegen. Casper hatte vorübergehend eine ähnliche Kooperation mit der KaDeWe-Gruppe.