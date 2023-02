Ceconomy-Beteiligung: Kretinsky will angeblich Elektronikhändler Fnac Darty übernehmen – Aktie steigt deutlich

Kretinsky, durch Investments in Energiekonzerne groß geworden, ist auch im Handel kein Unbekannter. Seine Investmentgesellschaft EPGC ist mit einem Anteil von über 45 Prozent größter Aktionär des Großhändlers Metro. Metro ist wiederum die ehemalige Konzernmutter von Media Markt und Saturn. Kretinsky ist in Frankreich zudem an der Supermarkt-Kette Casino beteiligt und hält Anteile an Medien-Unternehmen.