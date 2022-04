Ceconomy: Das Russland-Problem von Media Markt und Saturn

Neben der Beteiligung an M.video führt der Krieg auch zu indirekten Belastungen für Ceconomy. „Die Energiepreise sind stark gestiegen, wir müssen – womöglich für eine längere Phase – mit einer Inflation rechnen, die wir so lange nicht mehr kannten“, so Wildberger. Zudem „sorgt die Krise in Osteuropa für Verunsicherung bei den Verbrauchern, sie trägt nicht gerade zu einem positiven Konsumklima bei. Wir spüren das auch hier bei uns“, wird Wildberger im Redemanuskript zitiert. Und auch die Corona-Pandemie sei noch nicht vorbei. „Wir haben uns jedenfalls darauf eingestellt, dass die Rahmenbedingungen auf Sicht ruppig bleiben werden“, so Wildberger.