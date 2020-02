Ceconomy Kellerhals verzichtet auf Kandidatur für Aufsichtsrat

Convergenta hatte mit der Kandidatur von Jürgen Kellerhals, dem Sohn des verstorbenen MediaMarktSaturn-Gründers Erich Kellerhals, eigentlich Front gegen Ceconomy-Aufsichtsratsmitglied Christoph Vilanek machen wollen. An Stelle des Freenet-Chefs solle bei der Hauptversammlung am Mittwoch in Düsseldorf Kellerhals in das Kontrollgremium gewählt werden, hatte Convergenta ursprünglich angekündigt. Die Convergenta sehe „die begründete Gefahr, dass Freenet und Herr Vilanek ihre Position ausnutzen, um Freenet Vorteile zu verschaffen, die zu Lasten der übrigen Aktionäre der Ceconomy AG (..) gehen.“ Freenet war im Juni 2018 über eine Kapitalerhöhung bei der Elektronikhandelsholding eingestiegen, die Hamburger halten einen Anteil von rund 9,1 Prozent.