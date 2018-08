Ceconomy: Media Markt Saturn unterbricht angeblich Gespräche in der Türkei

Ceconomy-Chef Pieter Haas hatte erst Mitte August gesagt, er glaube weiter an den türkischen Markt. Media Markt und Saturn betreiben in Europa über 1000 Märkte, in der Türkei sind es 69 Filialen. Haas zufolge wächst die Kette dort rasant. Wegen der wirtschaftlichen Entwicklung der Türkei überprüfe der Konzern aber, ob es Sinn mache, in dem Land weiter im bisherigen Tempo zu expandieren.