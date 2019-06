Ceconomy und Convergenta: Anteilseigener einigen sich auf Weichenstellungen bei Media Markt Saturn

Convergenta ist mit rund 21 Prozent an Media Markt Saturn beteiligt, die übrigen Anteile liegen bei Ceconomy. Convergenta verfügt aber über umfassende Vetorechte, um die es in der Vergangenheit immer wieder erbitterten Streit gegeben hatte. Werner hatte nach seinem Amtsantritt gesagt, er stehe in einem sehr konstruktiven Dialog mit Convergenta.