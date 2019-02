Ceconomys Baustellen Saturn und MediaMarkt: High noon im Elektronikmarkt

Wer am frühen Mittwochmorgen am Congress Center Düsseldorf vorbeikam, konnte denken, alles sei in schönster Ordnung für Ceconomy. Ein riesiges Banner zierte das Gebäude mit dem Unternehmenslogo. Ceconomy-Aktionäre könnten die Darstellung des Elektronikhändlers als selbstbewusstes Signal werten, dass nach der Abspaltung vom Mutterkonzern Metro alles in bester Ordnung sei.

Doch drinnen bei der Hauptversammlung dürfte die Stimmung kaum weniger eisig sein als die klare Luft. Denn es fehlt derzeit an allem: An einem CEO. An einer klaren Strategie. An einer Dividende. An sichtbaren Konzepten, wie die Aktie aus dem Tal kommen soll.



Vielleicht wäre ein mutiger Schnitt das Beste – ein klares Bekenntnis der Konzernmutter zu einer ihrer Töchter – und nicht zu beiden. Radikale Änderungen erwarten zumindest auch Großaktionäre, wie Freenet-Chef Christoph Villanek. Auch die Ratingagenturen wie Moody’s dürften entschlossene Schritte begrüßen.



Und sich von nicht so gut laufenden Modellen zu trennen, darin übt sich Ceconomy schließlich derzeit eh. Das Aufsichtsratsmitglied und interimistischer Finanzvorstand Bernhard Düttmann kündigte an, die Beteiligung an der einstigen Mutter Metro von neun auf nur noch ein Prozent zu reduzieren.

„In Deutschland werden viele Kunden gar nicht wissen, dass Saturn und MediaMarkt zum gleichen Konzern gehören“, sagt Gerrit Heinemann, Handelsexperte der Hochschule Niederrhein. Es seien mehrere Dilemmata, mit denen sich der Konzern selber im Wege stehe. „Eines ist die Organisation, denn die dezentralen Leitungen der Märkte schafft eine schwer zu beherrschende Komplexität und steht der notwendigen Zentralisierung im Wege.“ Und ein Blick auf die Karte zeigt, dass sich die eher innenstädtischen Saturn-Märkte und die oft auf der grünen Wiesen befindlichen Mediamärkte dennoch auch räumlich um die gleichen Kunden bemühen.