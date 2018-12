Champagner und Austern Der „kleine Luxus“ kommt zu Weihnachten meist aus dem Supermarkt

Um davon möglichst viel abzubekommen, haben die Discounter Hogen zufolge ihr Angebot an Premium-Produkten zur Weihnachtszeit seit Jahren ausgebaut. „Mit dem Hauch von Luxus wollen sie gegenüber den Supermärkten Flagge zeigen“, meint der Branchenkenner. Doch trotz dieser Bemühungen bleibe die Zeit vor dem Fest die Domäne der Supermärkte wie Edeka oder Rewe.



„Vor Weihnachten sitzt das Geld lockerer als sonst. Man will sich mal etwas leisten. Davon profitieren die Supermärkte und Verbrauchermärkte“, erläutert Hogen. „Ihr Marktanteil steigt in den Tagen vor Weihnachten deutlich – von normal 54 auf 59 Prozent.“ Die Discounter profitierten zwar alles in allem auch von der Konsumlust – aber deutlich weniger. Ihr Marktanteil sinke in den Tagen vor dem Fest von 46 auf 41 Prozent.