Chanel, Louis Vuitton, Hermès: Luxusmarken werden in der Türkei zum Schnäppchen

Düsseldorf, IstanbulDer Währungsverfall in der Türkei lockt die Schnäppchenjäger: In den Luxusläden im Istanbuler Edel-Viertel Nisantasi suchen auffallend viele Touristen vor allem aus den Golfstaaten nach teuren Artikel von Louis Vuitton, Chanel & Co. „Wir kaufen Kleidung, wir kaufen Make-up, wir kaufen Markennamen“, erzählt Fatima Ali aus Kuwait, die Istanbul mit ihren beiden Töchtern besucht.