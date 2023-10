Chapter 11: US-Drogeriekette Rite Aid stellt Antrag auf Gläubigerschutz

Die wegen der Opioid-Krise unter Druck geratene Apothekenkette Rite Aid hat in den USA Gläubigerschutz beantragt. Rite Aid reichte am Sonntag beim Insolvenzgericht für den Bezirk New Jersey einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 ein. Damit würde das Unternehmen vor seinen Gläubigern geschützt, um sich zu sanieren. In dem Antrag gab das Unternehmen geschätzte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zwischen einer und zehn Milliarden Dollar an.