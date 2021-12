Chef-Wechsel bei Amazon Deutschland Der Weihnachtsmann dankt ab

Kleber muss den Überblick behalten, sich mit der Zentrale abstimmen, Überzeugungsarbeit leisten. Etwa wenn sich die Programmierer in den USA mal wieder darüber wundern, dass die deutschen Kunden lieber per Rechnung zahlen, als die Kreditkarte zu zücken. Doch er erarbeitet sich das Vertrauen von Seattle – und das seiner Münchner Mitarbeiter. Ex-Kollegen loben Klebers „strikten Fokus auf das Geschäft“ und seine uneitle Art. Mit Diego Piacentini, der jahrelang für das internationale Endkundengeschäft Amazons verantwortlich war, hat Kleber zudem konzernintern einen gewichtigen Unterstützer. Den braucht er spätestens, als Amazon Deutschland 2013 in die Schlagzeilen gerät. Eine Fernsehdokumentation über die Unterbringung von Leiharbeitern sorgt für Aufregung und bringt Amazon in Erklärungsnot. Seither tritt Kleber öfter auf, gibt regelmäßig Interviews, gern auch mal garniert mit Sticheleien gegen die Gewerkschaft Verdi. „Wenn Glatteis ist, juckt uns das weit mehr, als wenn Verdi zum Arbeitskampf aufruft“, kommentierte er schon vor Jahren Streiks, mit denen Verdi Amazon in die Tarifbindung zwingen will.