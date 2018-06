In Branchen wie der Pharmazie schreiben die chinesischen Lokalregierungen zum Teil vor, dass Krankenhäuser beim Kauf von Medikamenten bestimmte Quoten für heimische Hersteller einhalten müssen. Inwiefern ist das ein Problem für Sie?

Das ist im pharmazeutischen Bereich nichts Neues. Das kennen wir von anderen Ländern auch. Wir haben eine sehr große Produktion in Nantong, wo wir zwei Fabriken aufgebaut haben. Mit unseren Medikamenten im Diabetes- und im Bluthochdruckbereich sowie bei Schilddrüsenerklärungen sind wir auf der so genannten Liste für essentielle Arzneimittel. Das heißt, diese Produkte werden automatisch von der Regierung erstattet. Wir haben aber Probleme bei der Zulassung von neuen Medikamenten gesehen. Da sind die chinesischen Behörden langsamer als andere.

Sie sind bei ausländischen Herstellern besonders langsam.

Auch das ist richtig. Da gibt es eine Zwei-Klassen-Medizin. Aber die chinesische Regierung ist der internationalen Behörde für die Zulassung beigetreten. Und wir sehen da signifikanten Fortschritt. Was auch wichtig ist, die chinesische Regierung macht sehr viel im Bereich des Patentschutzes. China will selbst exportieren und deshalb ist der Patentschutz jetzt auf einmal auch für China sehr wichtig.

Zwischen den Zeilen sagen Sie, dass die Kosten hoch sind, in China zu sein. Aber dass es sich gleichzeitig unterm Strich auch lohnt, weil der chinesische Markt zu wichtig ist, um nicht dabei zu sein.

Nicht nur zu wichtig. Hier entsteht auch viel Innovation. Wenn Sie hier leben, sehen Sie, wie viel digitaler China ist als Deutschland. Was die Menschen in China inzwischen mit dem Messenger WeChat oder mit Alibaba alles machen, da können wir Deutschen uns nur wundern. Speziell im digitalen Bereich, der immer wichtiger für uns wird, können wir von den Chinesen lernen.