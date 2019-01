 China: Mitfahrdienst Didi expandiert mit Finanzdienstleistungen

PekingDer chinesische Mitfahrdienst Didi steigt in das Geschäft mit Finanzdienstleistungen ein. Nach einer Probephase in zehn Städten würden Angebote zu Krediten, Crowdfunding und Vermögensverwaltung nun auf das ganze Land ausgeweitet, teilte Didi am Mittwoch mit. Das Unternehmen tritt mit den neuen Produkten in Konkurrenz zu seinem Investor Alibaba Group.