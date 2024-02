China: Warum Starbucks auf Kaffee mit Schweinefleisch-Geschmack setzt

Jahrelang konnte Starbucks in China ungestört expandieren. Doch längst mischen viele neu gegründete chinesische Kaffeehausketten mit und machen dem Weltmarktführer das Leben schwer.

Allen voran das chinesische Unternehmen Luckin Coffee. In einem bemerkenswerten Schulterschluss lancierte Luckin im vergangenen Sommer in Kooperation mit dem chinesischen Spirituosenhersteller Motai ein Getränk, das landesweit für Aufsehen sorgte: Die Kreation bestand aus Luckin's Signature-Kaffee und einem Schuss Motai-Schnaps.