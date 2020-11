Chinesischer Amazon-Rivale: Größer als „Black Friday“: „Singles' Day“ beschert Alibaba Rekordnachfrage

Der „Singles' Day“ am 11. November wurde in diesem Jahr auf vier Tage ausgedehnt. Bisher sind die Bestellungen im Wert 16-Mal höher als bei Amazons zweitägigem weltweiten „Prime Day“ im vergangenen Monat. Die Rabattschlacht findet mitten in der Wirtschaftserholung während der zumindest in China unter Kontrolle scheinenden Corona-Pandemie statt. Angesichts der Grenzschließungen kaufen Verbraucher derzeit vor allem im Inland ein.