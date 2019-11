Chinesischer Mischkonzern Fosun kauft Namensrechte von insolventer Thomas Cook

Der chinesische Mischkonzern Fosun nutzt künftig den Namen Thomas Cook des insolventen britischen Reiseunternehmens. Die Tochter Fosun Tourism zahlt 11 Millionen britische Pfund (12,74 Millionen Euro) für die Rechte an den Namen der Marke sowie der Hotelketten Casa Cook und Cook's Club, wie das Unternehmen am Freitag in Hongkong mitteilte. Mit der Marke sollen Reisen in alle Welt vermarktet werden.