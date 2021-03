Christian Haub Tengelmann-Chef hofft auf Lösung im Familienstreit

Tengelmann-Chef Christian Haub will die Unternehmensgruppe weiter umbauen und die Abhängigkeit vom Einzelhandelsgeschäft mit den Töchtern Kik und Obi verringern. „Mit den Beteiligungen und unserer Immobiliensparte Trei haben wir zwar schon einen gewissen Ausgleich zum Einzelhandelsgeschäft“, sagte Haub im Interview mit der WirtschaftsWoche, „aber in den nächsten zehn Jahren sollten noch ein, zwei neue Geschäftsbereiche hinzukommen.“ Momentan sei für Tengelmann „alles rund um das Segment Gesundheit interessant, wobei wir uns auf konsumnahe Produkte und Dienstleistungen konzentrieren wollen“. Zudem stehe das Thema Ernährung „ganz oben auf der Agenda“, so Haub. „Wir wollen noch aktiver beim Fleisch- und Proteinersatz werden. Das ist ein Megatrend, der enormes Potenzial birgt und der noch ganz am Anfang steht.“