Christoph Werner warnt vor radikalen Verboten dm-Chef: „Verfolge die aktuelle Nachhaltigkeits-Debatte auch mit Sorge“

Veränderungen gibt es auch bei der Sortiments- und Preisgestaltung der Drogeriekette. Die Mitarbeiter vor Ort sollen demnach „mehr Entscheidungsfreiraum“ bekommen und selbst entscheiden, „was die Produkte kosten“, sagte Werner der WirtschaftsWoche. Dies könne zu unterschiedlichen Preisen in den Filialen führen: „Der Preis für das Balea-Shampoo in einer Filiale kann durchaus vom Preis abweichen, den der Nachbarmarkt um die Ecke verlangt, aber das entscheiden die Mitarbeiter vor Ort.“ Nach Jahren starken Wachstums infolge der Schlecker-Insolvenz will der Unternehmenschef zudem verstärkt in das bestehende Filialnetz investieren. „Wenn sie als Händler solche Investitionen verschleppen, wird die Bugwelle, die sie vor sich herschieben, immer höher“, so Werner. „In vielen Warenhäusern lässt sich das momentan beobachten.“



Christoph Werner ist im September an die Spitze der Drogeriekette gerückt. Er ist der Sohn des dm-Gründers Götz Werner. Mit einem Umsatz von 11,2 Milliarden Euro ist das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe der größte Drogeriekonzern in Europa.