Clausthaler „Alkoholfreies Bier war uncool und ein Nischenprodukt“

Wer ein Vollbier seiner Lieblingsmarke trinkt, entscheidet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht automatisch auch für die alkoholfreie Variante derselben Marke, sondern probiert sich in der Regel durch das Sortiment an alkoholfreien Bieren, bis er eines findet, das ihm schmeckt oder seiner Lieblingssorte nahekommt. Denn Alkohol ist auch Geschmacksträger. So ist Jever Fun zum Beispiel das meistverkaufte alkoholfreie Pils in Deutschland – und mit Abstand am besten verkauft es sich in Süddeutschland. Dort, wo die meisten beim Vollbier eher zu einem Hellen oder einem Weizenbier greifen.



