CMA: Britisches Kartellamt sieht Amazons Einstieg bei Deliveroo kritisch

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA stößt sich am geplanten Einstieg des Versandhändlers bei der britischen Essens-Lieferplattform Deliveroo. Die Unternehmen hätten ihre Bedenken nicht ausgeräumt, erklärte die Competition and Markets Authority (CMA) und kündigte eine vertiefte Prüfung an.