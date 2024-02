Conrad Electronic: „Amazon ist für jeden Händler ein Wettbewerber – auch für uns“

„Amazon ist für jeden Händler ein Wettbewerber – auch für uns“, räumt denn auch Bühler ein. Aber gerade Großkunden wollten sich eben nicht an die Prozesse eines Techgiganten anpassen, sondern möchten, dass sich ihre Geschäftspartner in ihre Prozesse integrieren. „Genau das tun wir über die unterschiedlichsten Schnittstellen“, so Bühler. Über diese könnten die Mitarbeiter eines Unternehmens dann bequem bestellen. Ärger mit den Einkaufsabteilungen seiner Kunden gebe es dabei nicht. Im Gegenteil: „Die Einkäufer sind dankbar, wenn sie bestimmte Kriterien wie Orderlimits bei uns hinterlegen können und dann können die Kolleginnen und Kollegen in den Fachabteilungen ihre Bestellungen direkt auslösen“, sagt Bühler.