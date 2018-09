Container-Pleite Staatsanwalt sichert Vermögen von P&R-Gründer Roth

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München 1 im Fall der Skandalpleite des Containervermieters P&R gehen offenbar zügig voran. Nachdem P&R-Gründer Heinz Roth vor einigen Tagen in U-Haft genommen wurde, sichtet die Staatsanwaltschaft nun seine Vermögenswerte. „Wir beschäftigen uns mit vermögenssichernden Maßnahmen“, teilte die Staatsanwaltschaft München 1 der WirtschaftsWoche mit. Zudem verfolgen die Ermittler die Spur des Skandalunternehmens ins Ausland. So wurden Rechtshilfeersuchen an mehrere Länder gestellt.