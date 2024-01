Container-Reederei: Hapag-Lloyd meidet Suezkanal weiterhin - Neue Entscheidung am 15. Januar

Deutschlands größte Container-Reederei Hapag-Lloyd hält an ihrem Kurs fest und meidet wie zuletzt den Suezkanal. „Wir betrachten die Situation weiter als gefährlich und werden weiterhin über das Kap der Guten Hoffnung umleiten“, erklärte ein Konzernsprecher am Dienstag. Die Lage werde täglich überprüft und die nächste Entscheidung am kommenden Montag getroffen.