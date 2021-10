Containerfrachter Hapag-Lloyd: Ermittlungen gegen Reederei wegen Ölpest eingestellt

Der Containerfrachter „Rotterdam Express“ steht nach Angaben der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd nicht mehr im Verdacht, an der Ölpest vor der südkalifornischen Küste beteiligt zu sein. „Die Ermittlungen wurden eingestellt“, sagte ein Hapag-Lloyd-Sprecher am Freitag der dpa. Das Schiff habe den Hafen von Oakland noch am Donnerstag verlassen und sei nun auf der Weiterfahrt nach Mexiko.