Containerkrise: Ikea nimmt hunderte Produkte aus dem Sortiment

Um lieferfähig zu bleiben, will Ikea im kommenden Geschäftsjahr weniger Produkte anbieten, berichtet die WirtschaftsWoche. Geplant ist „eine Reduzierung des gesamten Sortimentsvolumens in Europa um rund fünf Prozent und in Nordamerika um rund vier Prozent“, sagt eine Sprecherin. Nach Branchenschätzungen verkauft der weltweit größte Möbelkonzern derzeit rund 12 000 Artikel in den Einrichtungshäusern. Damit würde Ikea auf bis zu 600 Artikel verzichten. Das Unternehmen wollte keine konkreten Zahlen nennen.