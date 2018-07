Containerreederei: Hapag-Lloyd will stärker Kosten senken

DüsseldorfDie größte deutsche Reederei Hapag-Lloyd will wegen des Margendrucks Kosten senken. Das Marktumfeld bleibe herausfordernd, auch wenn es Anzeichen für eine Verbesserung der Frachtraten gebe, sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen am Dienstag in Hamburg vor den Aktionären. „Wir müssen eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur sichern und noch effizienter werden. In diesem Zusammenhang haben wir bereits kurzfristige Maßnahmen eingeleitet, um uns auf der Kostenseite Entlastung zu verschaffen.“