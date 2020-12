Corona-Beschränkungen: Lockdown belastet Parfümeriekette Douglas bei Schuldenbewältigung

Verbindlichkeiten von 2,1 Milliarden Euro werden bereits 2022 fällig. Hinzu kommt eine bis Juli 2023 rückzahlbare nachrangige Anleihe in Höhe von 335 Millionen Euro. Diese ist seit Ankündigung der neuen Lockdown-Maßnahmen am 14. Dezember um bis zu 6 Cent auf 63 Cent je Euro gefallen. Angesichts dieses Drucks könnte das 179 Jahre alte Unternehmen zu einer Umschuldung gezwungen sein, sagt Neill Keaney, Analyst bei CreditSights in London.