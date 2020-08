Corona-Bonus Amazon zahlt Versandmitarbeitern in Deutschland 500 Euro

Der Onlinehändler Amazon will seinen Angestellten in der Logistik für Juni einen Corona-Bonus von 500 Euro auszahlen. Das erfuhr die WirtschaftsWoche von Angestellten in den Logistikzentren des Onlinehändlers. „Wir wollen den Mitarbeitern ein zusätzliches Dankeschön geben: 500 Euro pro Versandmitarbeiterin und -mitarbeiter in Vollzeit“, bestätigte Amazon offiziell. Angestellte in Teilzeit erhielten entsprechend weniger.