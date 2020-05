Ein nochmaliger Verkauf des Warenhauskonzerns zeichnet sich bislang nicht ab. „Aktuell gibt es niemanden, der das Unternehmen übernehmen will. Wir rechnen auch nicht damit, dass noch jemand Interesse anmeldet“, sagte Kebekus der WirtschaftsWoche. Benko bleibe in der jetzigen Phase „der einzige, der die Bereitschaft signalisiert hat, viel Geld in die Sanierung von Karstadt-Kaufhof zu stecken.“



Bereits Ende Juni soll im Detail feststehen, wer welche Beiträge zur Sanierung leistet und im Anschluss ein Insolvenzplan erstellt werden, über den die verschiedenen Gläubigergruppen im Juli abstimmen. „Wenn der Insolvenzplan abgelehnt wird, dann wird wahrscheinlich alles zugesperrt, so wie bei Schlecker“, warnte Geiwitz. Aktuell gehe er jedoch davon aus, dass Kaufhof und Karstadt erhalten bleiben. „Trotz aller Probleme ist der Warenhauskonzern zu retten, wenn auch nicht unbedingt in seiner heutigen Form“, sagte Geiwitz.



In der Schutzschirm-Insolvenz will sich Galeria Karstadt Kaufhof von Altlasten trennen. Standorte müssen schließen, viele Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Doch Schuld an der Misere des Warenhauskonzerns ist nicht allein Corona – die Probleme liegen tiefer. Lesen Sie hier mehr über die Corona-Ausrede von Galeria Karstadt Kaufhof.